  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

استمرار الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني

الإثنين 29 سبتمبر 2025 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني



رام الله / سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، استمرار الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني 2025، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، الذي سبق عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجعاً حاداً نسبته 29% خلال الفترة ذاتها، بالرغم من ارتفاعه بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

وأوضح "الإحصاء"، في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين، حول النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2025، أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني من عام 2025 بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، حيث سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، فقد سجل نشاط الإنشاءات في فلسطين تراجعاً بنسبة بلغت 41% بواقع ( 29% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 29% بواقع ( 22% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 29% بواقع ( 11% في الضفة الغربية، 93% في قطاع غزة)، نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 24% بواقع ( 14% في الضفة الغربية، 91% في قطاع غزة).

في المقابل، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2025 في الضفة الغربية 2,757 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 82 مليون دولار أميركي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 531 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2025، حيث سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجعاً نسبته 32%، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2025 مقارنةً مع الربع المناظر من العام 2023 بواقع (21% في الضفة الغربية، 88% في قطاع غزة).

في المقابل، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..

كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين في غزة

القناة 13 العبرية : زامير حذر في وثيقة رسمية من استمرار العملية العسكرية في غزة

نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن “إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن”

"الكنيست" الاسرائيلي يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

“ملاك الأكاذيب الذي خدع إسرائيل”..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

رئيس حكومة اسرائيل : إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة

الشرطة الإسبانيّة تُنزل 30 إسرائيليًا من الطائرة ..عقوبات خطيرة من الاتحاد الاوروبي قريبا

صاروخ من اليمن يشل مطار “بن غوريون” ويرعب الإسرائيليين..

سيناريوهات نتائج لقاء ترمب ونتنياهو... ما بين تفاؤل وتشاؤم وكذب رئيس الوزراء الاسرائيلي

ترمب: المفاوضات بشأن خطة إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية