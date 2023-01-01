رام الله / سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، استمرار الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني 2025، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، الذي سبق عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجعاً حاداً نسبته 29% خلال الفترة ذاتها، بالرغم من ارتفاعه بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.

وأوضح "الإحصاء"، في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين، حول النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني 2025، أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني من عام 2025 بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، حيث سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، فقد سجل نشاط الإنشاءات في فلسطين تراجعاً بنسبة بلغت 41% بواقع ( 29% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 29% بواقع ( 22% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 29% بواقع ( 11% في الضفة الغربية، 93% في قطاع غزة)، نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 24% بواقع ( 14% في الضفة الغربية، 91% في قطاع غزة).

في المقابل، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2025 في الضفة الغربية 2,757 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 82 مليون دولار أميركي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 531 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2025، حيث سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجعاً نسبته 32%، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2025 مقارنةً مع الربع المناظر من العام 2023 بواقع (21% في الضفة الغربية، 88% في قطاع غزة).

في المقابل، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024.