بنك فلسطين يطلق الفوج الثامن من برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال Mini MBA للرياديات وصاحبات الأعمال

رام الله / سما/

أطلق بنك فلسطين الفوج الثامن من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" (Mini-MBA)، بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية (Global Communities)، وذلك ضمن برنامج "دعم نمو وتنافسية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين" (SMCGP) الممول من الحكومة السويدية، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنتدى سيدات الأعمال، وشركة إرنست ويونغ (Ernst & Young).

ويشارك في هذا الفوج 25 سيدة من صاحبات الأعمال من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المالي وبناء القدرات القيادية والريادية، بما يسهم في تمكين النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، عن فخره واعتزازه باستمرار البرنامج رغم التحديات الراهنة، مؤكداً أن إطلاق الفوج الثامن من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" (Mini MBA) يعكس التزام البنك بتمكين النساء الفلسطينيات وتعزيز دورهن في المجتمع. وأضاف أن هذا البرنامج يجسد التوجهات الراسخة للبنك في دعم النساء، بما يسهم في ترسيخ قيم التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الشوا أن المرأة الفلسطينية أثبتت جدارتها وقدرتها على التميز في إطلاق وتطوير المشاريع في مختلف المجالات، مؤكداً أن ريادة الأعمال تشكّل أداة فاعلة لتمكين النساء في مواجهة التحديات وبناء حياة أفضل لهن ولأسرهن ولمجتمعاتهن.

من جانبها، أعربت الأستاذة لينا فطوم، مديرة برنامج SMCGP في مؤسسة مجتمعات عالمية، عن فخرها بالشراكة مع بنك فلسطين لإطلاق الفوج الثامن من برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال (Mini-MBA)، الذي يُعدّ إحدى الركائز المهمة لبرنامج دعم نمو وتنافسية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين (SMCGP)، إذ يسهم بشكل مباشر في دعم المرأة من خلال تمكين صاحبات الأعمال وتطوير مهاراتهن القيادية والإدارية، وله أثر ملموس في تعزيز مسيرة الاقتصاد الفلسطيني.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ويتضمن تدريب السيدات على مجموعة من المهارات التي تدعم تطوير مشاريعهن، مثل: الإدارة المالية، التخطيط ووضع الاستراتيجيات، التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة العملاء وما بعد البيع، إلى جانب مواضيع أخرى تسهم في تحسين أداء مشاريعهن.

يذكر أن برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" (Mini-MBA) يُعد جزءًا من برنامج "فلسطينية" الذي أُطلق عام 2014 بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية وتشبيكها مع مختلف البرامج التدريبية والخبراء والخبيرات والفرص من خلال شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب توفير منتجات مصرفية مخصصة لها. وقد استفادت من البرنامج حتى اليوم 195 سيدة من مختلف محافظات الوطن.

انتهى،،