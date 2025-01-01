  1. الرئيسية
إيران تعدم أحد أهم جواسيس إسرائيل: وصل لملفات سيادية هامة..

الإثنين 29 سبتمبر 2025 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعدم أحد أهم جواسيس إسرائيل: وصل لملفات سيادية هامة..



طهران/ وكالات/

 أفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن السلطات أعدمت رجلا يدعى "بهمن تشوبی أصل" اليوم الاثنين، وقالت إن المتهم كان أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران».

وأعدمت طهران، التي تخوض حربا في الظل مع إسرائيل منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته في البلاد.

ووفق وكالة ميزان: "كان الهدف الرئيسي للموساد من استقطاب تعاون المتهم هو الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب ذلك سعى إلى تحقيق أهداف ثانوية أخرى، منها استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية".

وأضافت أن المحكمة العليا رفضت استئناف المتهم وأكدت حكم الإعدام بتهمة الفساد في الأرض، بحسب ما نقلته رويترز.

وازدادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 10 أحكام في الأشهر القليلة الماضية.

