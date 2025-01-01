الحوثيون يعلنون استهداف اسرائيل بصاروخ انشطاري متعدد الرؤوس ومسيّرتين

سما / وكالات /

أعلن الحوثيون، صباح اليوم الإثنين، أنهم استهدفوا أهداف إسرائيلية في منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي انشطاري متعدد الرؤوس، بالإضافة إلى استهداف هدفين بمنطقة إيلات بطائرتين مسيّرتين.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ "باليستي" فرط صوتي نوع "فلسطين 2" الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا أهدافا حساسا عدة في منطقة يافا وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت في هروع الملايين" من الإسرائيليين "إلى الملاجئ".

وأضاف أن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية وذلك بطائرتين مسيّرتين استهدفتا هدفين حيويين للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وذكر سريع "يؤكد اليمن أن الخيار الوحيد لأمتنا العربية والإسلامية وأمام هذا العدو الذي يعتدي على البلدان العربية والإسلامية ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، هو المواجهة والصمود وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته. مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة.