شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة مع تواصل تفجير المنازل في مخيم الشاطئ

غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وتحديدا مدينة غزة، التي تشهد منذ أيام قصفا عنيفا، وتفجيرا، ونسفا للأبراج والبنايات السكنية، وتوغل للآليات العسكرية من عدة جهات.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر محلية، بانتشال طواقم الانقاذ جثامين 9 شهداء ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في شارع النصر بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وتمنع الوصول إليه، في مسعى لتطويق المنطقة، واجبار المواطنين على النزوح، رغم خطورة الأوضاع الميدانية.

ويواصل جيش الاحتلال تفجير عربات مفخخة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث يواصل منذ أيام استهداف المخيم جوا وبرا، ما أسفر عن ارتكاب مجازر أودت بحياة العشرات من المدنيين.

وأشارت إلى استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال النصيرات وسط القطاع.

وجنوب القطاع، يتواصل قصف الاحتلال المدفعي وسط مدينة خان يونس.