اقتحامات إسرائيلية واسعة وحملة اعتقالات في الضفة وإصابة فلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من مساء الأحد وفجر الاثنين تخللها إصابة عدد من الفلسطينيين.

فقد اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، واتجهت إلى منطقة تدعى خلة العامود، غرب المدينة، وهناك حاصرت منزل الفلسطيني محمود حسن عبد الرحمن عقاد (24 عاما) والذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية (شمال غربي الضفة).

ووفق شهود عيان فإن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين استخدموا الحجارة والجيش الذي استخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريقهم، مما أوقع عددا من الإصابات.