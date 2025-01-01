عشرات الشهداء والجرحى في القطاع والدبابات الاسرائيلية تقترب من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 724 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 52 شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة منهم 24 وسط القطاع الذي يتعرض لهجمات مركزة من قبل جيش الاحتلال .

غزة والشمال

وتقترب الدبابات الاسرائيلية من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد ان حاصرت عمليا مشفى الحلو بخي الرمال والذي انقطعت خدمة الإنترنت عنه.

واكدت وزارة الصحة ان العمل مستمر في مشفى الشفاء الذي تعرض خلال الحرب الاقتحام مرتين مطالبة بتوفير الحماية للمشفى.

واستقبل المشفى 8 شهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فيما استقبل المشفى المعمداني ثمانية اخرين.

وفجر اليوم ارتقى عدد من الشهداء والجرحى بقصف منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واصيب ثلاثة مواطنين بجراح بينهم طفلة؛ جراء قصف الاحتلال لنازحين على شارع الرشيد الساحلي في غزة.

وفجرت قوّات الاحتلال عددًا من المجنزرات المُفخّخة المُحمّلة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية بمحيط سوق الذهب في البلدة القديمة بمدينة غزة.

كما استهدفت منزلًا في محيط محطة الجرجاوي للوقود بشارع النفق شمالي مدينة غزة واندلاع حريق في المكان.

ونشب حريق داخل شقة سكنية؛ جراء قصف الاحتلال لعمارة "الخروبي" قرب مطعم بالميرا غرب مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال دمر برج مكة السكني غرب المدينة.

وسط القطاع.

واستشهد مواطن ومصابون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة أميرة الحافي متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الشهر الماضي.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد 12 مواطنا خلال الـ 24 في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 79 مواطنا بينهم شهيدان انتشال و379 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,005 شهيدًا و 168,162 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,137 شهيدًا و 56,121 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و 66 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,566 شهيدًا وأكثر من 18,769 إصابة.