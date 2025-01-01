الطقس: أجواء معتدلة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

  1. الرئيسية
الإثنين 29 سبتمبر 2025 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة ان يكون الجو اليوم الاثنين، غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء يكون الجو غائمًا جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء يكون الجو غائمًا جزئيا ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

