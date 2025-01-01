ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..

واشنطن/سما/

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تفاؤله، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على إتمام خطته للسلام في غزة المكونة من 21 بندًا، والتي ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق. سنحققه!

وأكد نائب الرئيس جيه دي فانس تفاؤل ترامب، قائلاً لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "متفائل للغاية"، لكنه حذّر من أن الأمور قد تتغير بسرعة في المفاوضات.

وقال فانس في المقابلة المُسجلة مُسبقًا: "أعتقد أن تفاؤل الرئيس مبرر هنا. أشعر بتفاؤل أكبر حيال وضعنا الحالي مقارنةً بأي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لنكن واقعيين، فهذه الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة".

وسُئل فانس أيضًا عن تصريح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية".

وقال فانس: "لقد كان الرئيس واضحًا تمامًا. إنه يريد في الواقع أن تكون غزة تحت سيطرة سكانها. يريد أن تكون الضفة الغربية تحت سيطرة سكانها، ويريد تفكيك الشبكات الإرهابية المحيطة بالإسرائيليين حتى لا تشكل تهديدًا لإسرائيل، وخاصةً للمدنيين الأبرياء الذين يعيشون فيها".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس قد أوصلنا إلى نقطة نقترب فيها من خط النهاية، وجميعنا متفائلون جدًا بأننا نستطيع تحقيق تقدم كبير في المنطقة وتحقيق إنجاز كبير للسلام".