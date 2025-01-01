  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..

الأحد 28 سبتمبر 2025 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : استعدوا لحدث استثنائي كبير في الشرق الاوسط ولاول مرة سيتم تحقيقه..



واشنطن/سما/

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تفاؤله، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على إتمام خطته للسلام في غزة المكونة من 21 بندًا، والتي ستشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق. سنحققه!

وأكد نائب الرئيس جيه دي فانس تفاؤل ترامب، قائلاً لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "متفائل للغاية"، لكنه حذّر من أن الأمور قد تتغير بسرعة في المفاوضات.

وقال فانس في المقابلة المُسجلة مُسبقًا: "أعتقد أن تفاؤل الرئيس مبرر هنا. أشعر بتفاؤل أكبر حيال وضعنا الحالي مقارنةً بأي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لنكن واقعيين، فهذه الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة".

وسُئل فانس أيضًا عن تصريح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية".

وقال فانس: "لقد كان الرئيس واضحًا تمامًا. إنه يريد في الواقع أن تكون غزة تحت سيطرة سكانها. يريد أن تكون الضفة الغربية تحت سيطرة سكانها، ويريد تفكيك الشبكات الإرهابية المحيطة بالإسرائيليين حتى لا تشكل تهديدًا لإسرائيل، وخاصةً للمدنيين الأبرياء الذين يعيشون فيها".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس قد أوصلنا إلى نقطة نقترب فيها من خط النهاية، وجميعنا متفائلون جدًا بأننا نستطيع تحقيق تقدم كبير في المنطقة وتحقيق إنجاز كبير للسلام".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

قائمة الدول الـ77 التي قاطعت خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

العرب اعداؤنا التاريخيين ..نتنياهو يسخر من منتقدي زوجته سارة ويتحدثث عن نهاية حرب غزة

إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

طرد شبان إسرائيليين من مطعم في تايلاند وسط هتافات مؤيدة لفلسطين

"الكنيست" الاسرائيلي يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نيويورك تايمز : السفير الأميركي في إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات حول غزة والحشودات العسكرية المصرية في سيناء

الأخبار الرئيسية

العاهل الأردني: نعمل بالتنسيق مع القادة العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها ترمب وهناك توافق كبير بشأن المقترح

50f4d1f6-1530-4fea-ab1b-b9a0b4551c8c

كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين في غزة

مسؤولون إسرائيليون يحذرون: المصريون يبنون بنية تحتية عسكرية هجومية في سيناء

"الكنيست" الاسرائيلي يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قائمة الدول الـ77 التي قاطعت خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية