اسرائيل: أسعار البنزين ترتفع بمقدار 7 اغورات للتر

الأحد 28 سبتمبر 2025 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

- سترتفع أسعار الوقود عند منتصف ليل الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، حيث سيرتفع سعر بنزين 95 بمقدار 7 أغورات للتر، ليصل إلى 7.23.

وأفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية بأن السعر الأقصى للتر بنزين 95 أوكتان خالٍ من الرصاص في محطات الخدمة الذاتية سيبلغ 7.23 شيكل (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، بزيادة قدرها 7 أغورات مقارنة بالشهر السابق.

وقالت إن "ارتفاع السعر ناجم عن زيادة بنسبة 2% في السعر الدولي للبنزين، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الماضي"، داعية المستهلكين إلى مقارنة الأسعار بين المحطات لاختيار الأنسب.

