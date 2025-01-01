  1. الرئيسية
إسبانيا تنضم لمجموعة "لاهاي" لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة

الأحد 28 سبتمبر 2025 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قررت الحكومة الإسبانية الانضمام إلى التحالف المكون من 34 دولة، المعروف باسم "مجموعة لاهاي"، الذي تقوده جنوب إفريقيا وكولومبيا بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء إفلاته من العقاب بسبب مجازره في قطاع غزة.

وبحسب يورنيوز الإخبارية، جاء القرار في سياق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت مدريد أيضا مشاركتها في مجموعة المانحين المكلفة بتمويل السلطة الفلسطينية إلى جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.

ويشمل برنامج التحالف الجديد جملة من التدابير، مثل حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل ومنع عبور الشحنات العسكرية عبر موانئها وإنهاء العقود العامة مع المؤسسات الداعمة للاحتلال، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وفرض حظر نفطي وإجراءات عقابية إضافية إذا استمر الاحتلال في تجاهل المجتمع الدولي.

