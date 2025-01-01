  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشق طرقا استيطانية في رام الله

الأحد 28 سبتمبر 2025 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشق طرقا استيطانية في رام الله



رام الله / سما/

شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الأحد، بشق طرقا استيطانية جديدة في شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم بشق طريق استيطاني بين بلدتي دير جرير، وسلواد، بهدف ربط مستوطنة "عوفرا"، مع الشارع الرئيسي.

يذكر أن قوات الاحتلال شرعت الأسبوع الماضي بشق طريق استيطاني في الجهة المقابلة للمنطقة التي جرى شقها اليوم.

كما واصلت الجرافات شق طريق بين بلدتي بيت عور الفوقا، ودير إبزيع غرب رام الله.

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الطريق يعد قطعا للطريق الرابط بين 8 بلدات، وهي: بيت سيرا، وبيت نوبا، وبيت لقيا، وخربثا المصباح، وصفا، والطيرة، وبيت عور الفوقا، وبيت عور التحتا.

ووفق المصادر، فإنه وباستكمال هذا المشروع ستصبح قرية بيت عور الفوقا محاصرة من كل الاتجاهات مستوطنة: مستعمرة "بيت حورون" شرقاً، شارع ٤٤٣ جنوباً، نقطة عسكرية مع بوابة غربا وشمالاً.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة.. التعاون أو القتل والتجويع

77 شهيدا ومصابا بمجزرة إسرائيلية في سوق النصيرات وعدد الشهداء يرتفع الى 101 منذ فجر اليوم

العرب اعداؤنا التاريخيين ..نتنياهو يسخر من منتقدي زوجته سارة ويتحدثث عن نهاية حرب غزة

إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

(صورة النصر) تحولّت لـ (صورة فشلٍ) بانسحابٍ جماعيٍّ للوفود وخطاب فارغ لنتنياهو أكّد عزلة إسرائيل

الرئيس الكولومبي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة ..

الأخبار الرئيسية

قائمة الدول الـ77 التي قاطعت خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

حماس: لم نلتق أي مقترحات جديدة لوقف اطلاق النار

نيويورك تايمز : السفير الأميركي في إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات حول غزة والحشودات العسكرية المصرية في سيناء

عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على النصيرات ومدينة غزة

الكنيست يبحث اليوم قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية