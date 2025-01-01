الاحتلال يشق طرقا استيطانية في رام الله

رام الله / سما/

شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الأحد، بشق طرقا استيطانية جديدة في شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم بشق طريق استيطاني بين بلدتي دير جرير، وسلواد، بهدف ربط مستوطنة "عوفرا"، مع الشارع الرئيسي.

يذكر أن قوات الاحتلال شرعت الأسبوع الماضي بشق طريق استيطاني في الجهة المقابلة للمنطقة التي جرى شقها اليوم.

كما واصلت الجرافات شق طريق بين بلدتي بيت عور الفوقا، ودير إبزيع غرب رام الله.

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الطريق يعد قطعا للطريق الرابط بين 8 بلدات، وهي: بيت سيرا، وبيت نوبا، وبيت لقيا، وخربثا المصباح، وصفا، والطيرة، وبيت عور الفوقا، وبيت عور التحتا.

ووفق المصادر، فإنه وباستكمال هذا المشروع ستصبح قرية بيت عور الفوقا محاصرة من كل الاتجاهات مستوطنة: مستعمرة "بيت حورون" شرقاً، شارع ٤٤٣ جنوباً، نقطة عسكرية مع بوابة غربا وشمالاً.