قائمة الدول الـ77 التي قاطعت خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

الأحد 28 سبتمبر 2025 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

أظهر تحقيق إسرائيلي أنّ 77 دولة غادرت قاعة الأمم المتحدة خلال خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة في نيويورك.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بعد التحقق من الدول التي قاطعت الخطاب، تبين أن "جميع جيرانها الأربعة، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية" كانوا ضمن المقاطعين الـ77، ما جعل نتنياهو يتحدث أمام قاعة شبه فارغة.

في المقابل، أشادت الصحيفة بكل من ممثلي البحرين والإمارات العربية المتحدة، والذين بقوا في القاعة واستمعوا إلى خطاب نتنياهو، رغم التوترات بين الطرفين على خلفية الحرب الدائرة في غزة وتطلع بعض أطراف ائتلاف نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية.

فيما يلي الدول التي قاطعت الخطاب:

توفالو، تركمانستان، اليمن، مصر، بنما، السنغال، فلسطين، السودان، تونس، تركيا، فنزويلا، أنتيغوا وباربودا، بليز، الكونغو، عُمان، قطر، السعودية، تونغا، أوزبكستان، أنغولا، بربادوس، كولومبيا، جزر القمر، دومينيكا، جيبوتي، مقدونيا الشمالية، سان مارينو، جنوب أفريقيا، الصومال، الجزائر، بنغلاديش، بروناي دار السلام، البرازيل، تشيلي، جمهورية كوندو، لبنان، ليبيريا، إريتريا، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، موريتانيا، الأردن، نيكاراغوا، مدغشقر، النيجر، بيرو، سانت لوسيا، سلوفينيا، أفغانستان، جزر البهاما، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إيسواتيني، سوريا، أوغندا، باكستان، ليسوتو، بوليفيا، إسبانيا، كوبا، غينيا الاستوائية، إيران، قيرغيزستان، العراق، موزمبيق، ميانمار، أيرلندا، جزر المالديف، إندونيسيا، الكويت، ناميبيا، ماليزيا، غيانا، كينيا.

