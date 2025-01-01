حماس: لم نلتق أي مقترحات جديدة لوقف اطلاق النار

غزة / سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريح للحركة تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول مقترحات لوقف إطلاق النار، أوضحت حماس أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وتداولت وسائل الإعلام الدولية بنود خطة أميركية تردد أنها عرضت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الزعماء العرب والمسلمين في الأيام الماضية.