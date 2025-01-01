  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لم نلتق أي مقترحات جديدة لوقف اطلاق النار

الأحد 28 سبتمبر 2025 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لم نلتق أي مقترحات جديدة لوقف اطلاق النار



غزة / سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريح للحركة تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول مقترحات لوقف إطلاق النار، أوضحت حماس أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وتداولت وسائل الإعلام الدولية بنود خطة أميركية تردد أنها عرضت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الزعماء العرب والمسلمين في الأيام الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة.. التعاون أو القتل والتجويع

77 شهيدا ومصابا بمجزرة إسرائيلية في سوق النصيرات وعدد الشهداء يرتفع الى 101 منذ فجر اليوم

العرب اعداؤنا التاريخيين ..نتنياهو يسخر من منتقدي زوجته سارة ويتحدثث عن نهاية حرب غزة

إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

(صورة النصر) تحولّت لـ (صورة فشلٍ) بانسحابٍ جماعيٍّ للوفود وخطاب فارغ لنتنياهو أكّد عزلة إسرائيل

الرئيس الكولومبي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة ..

الأخبار الرئيسية

قائمة الدول الـ77 التي قاطعت خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

نيويورك تايمز : السفير الأميركي في إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات حول غزة والحشودات العسكرية المصرية في سيناء

عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على النصيرات ومدينة غزة

الكنيست يبحث اليوم قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية