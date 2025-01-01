  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الأرجنتين يطالب صديقه المقرب نتنياهو بإلغاء زيارته خوفا من خسارته الانتخابات

الأحد 28 سبتمبر 2025 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأرجنتين يطالب صديقه المقرب نتنياهو بإلغاء زيارته خوفا من خسارته الانتخابات



سما / وكالات /

رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد خوفا من خسارة الانتخابات.

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهـو، بزيارة الأرجنتين بعد زيارته للولايات المتحدة، لكن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المؤيد القوي لإسرائيل، رفض إتمام الزيارة بسبب الانتخابات البرلمانية المقبلة وخشيته من تأثير الزيارة على موقفه السياسي.

وستُجري الأرجنتين انتخابات برلمانية قريبا، ويخشى ميلي أن تُلحق زيارة رئيس الوزراء الضرر به، بعد أن ضعفت شعبيته مؤخرا".

وذكرت مصادر أرجنتينية أن التأجيل لا علاقة له بإسرائيل، بل هو قرار عام يتعلق بزيارات أي زعيم عالمي آخر. والأرجنتين من الدول القليلة التي وافقت على استقبال نتنياهو.

قبل شهر تقريبا، قدم محامو حقوق الإنسان في الأرجنتين شكوى جنائية أمام المحاكم الفيدرالية في البلاد، مطالبين بإصدار أمر باعتقال نتنياهو في حال زيارته البلاد، وذلك في ضوء حادثة "مقتل المسعفين" في رفح في مارس.

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تنشر البنود الـ 21 للخطة الأمريكية حول غزة ..

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة.. التعاون أو القتل والتجويع

77 شهيدا ومصابا بمجزرة إسرائيلية في سوق النصيرات وعدد الشهداء يرتفع الى 101 منذ فجر اليوم

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو: إنهاء حرب غزة ضروري وندعم "حل الدولتين"

(صورة النصر) تحولّت لـ (صورة فشلٍ) بانسحابٍ جماعيٍّ للوفود وخطاب فارغ لنتنياهو أكّد عزلة إسرائيل

العرب اعداؤنا التاريخيين ..نتنياهو يسخر من منتقدي زوجته سارة ويتحدثث عن نهاية حرب غزة

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز : السفير الأميركي في إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات حول غزة والحشودات العسكرية المصرية في سيناء

عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على النصيرات ومدينة غزة

الكنيست يبحث اليوم قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة وعلى اسرائيل تغيير مسارها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية