سطو مسلح نفذه 5 مسلحين على محل مجوهرات في الخليل وإصابة خطيرة لصاحبه

رام الله / سما/

أصيب، صباح اليوم الأحد، صاحب محل للمجوهرات بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار خلال عملية سطو مسلح نفذها مجهولون وسط مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية فقد اقتحم ما بين 4 إلى 5 مسلحين يحملون بنادق، محل "مجوهرات سميح الحروب" في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا النار على صاحبه بعد أن حاول التصدي لهم ومنعهم من تنفيذ عملية السرقة، ما أدى إلى إصابته في الجزء السفلي من جسده.

وأفاد شهود عيان أن المسلحين أطلقوا النار أيضاً باتجاه مواطنين حاولوا التدخل لمنعهم، فيما تصادف وجود ضباط من مركز شرطة باب الزاوية في المكان، حيث بادر أحدهم بإطلاق النار نحو المهاجمين، الذين ردوا بإطلاق نار كثيف تجاهه.

وتمكن المسلحون من سرقة كمية من الذهب، قبل أن يفرّوا من الموقع وهم يطلقون النار عشوائيًا أثناء انسحابهم، في محاولة لمنع مطاردتهم من قبل المواطنين.

وقد هرعت قوات الأمن إلى المكان، وبدأت وحدة الأدلة الجنائية بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي وُصفت بأنها "خطرة وغير مسبوقة" في قلب المدينة.

وفي تطور للأحداث، قام اصحاب محلات بيع المجوهرات والذهب وسط الخليل، باغلاق محالهم التجارية، احتجاجا على هذه الحادثة الخطيرة، مطالبين قوى الامن بضورة الكشف عن هؤلاء المجرمين.

وقد انضم لهم أصحاب محلات تجارية الواقعة في منطقة باب الزاوية للنعبير عن احتجاجهم واستنكارهم للجريمة النكراء التي قعتةفي المنطقة، في وضح النهار وهي المنطقة الآهلة بالمحلات التجارية والمواطنين. كما قال الحاج ابراهيم تيلخ احد اصحاب المحلات التجارية في المنطقة.

واضاف" هذه الجريمة النكراء دفعتنا لاغلاق ابواب محالنا التجارية، ونكالب قوى الامن والجهات المختصة بالقاء القلض على الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى ينالوغ جزائهم ويكونوا عبرة لغيرهم".