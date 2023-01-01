  1. الرئيسية
الصحة : وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية بغزة

الأحد 28 سبتمبر 2025 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية بغزة



غزة / سما/

أفاد مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بوفاة رضيع نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص توفر العلاج المناسب.

وأكدت الطواقم الطبية أن الوضع الصحي للأطفال في القطاع يشهد تدهورًا حادًا جراء استمرار الحصار وتصاعد العدوان، ما أدى إلى تفاقم حالات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية الأساسية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الغذاء والعلاج للأطفال والرضع في القطاع.

بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من تفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة.

واكدت أن ثلث الأطفال يبيتون بلا طعام لمدة 24 ساعة كاملة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن استمرار القصف والحصار أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، بما في ذلك نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، مؤكدة الحاجة الملحة لتدخل عاجل من المجتمع الدولي لتوفير الغذاء والحماية للأطفال والمدنيين في القطاع.

