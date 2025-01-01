الكنيست يبحث اليوم قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما/

تناقش لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية والمسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين". بحسب تعبيرهم

وسيستأنف النقاش بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين الاسرائيلي، "غال هيرش"، خشية المساس بسلامة الاسرى في قطاع غزة، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقا لأسباب مماثلة.

ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الاسرى.