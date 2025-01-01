  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنيست يبحث اليوم قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

الأحد 28 سبتمبر 2025 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يبحث اليوم قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما/

تناقش لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية والمسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين". بحسب تعبيرهم

وسيستأنف النقاش بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين الاسرائيلي، "غال هيرش"، خشية المساس بسلامة الاسرى في قطاع غزة، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقا لأسباب مماثلة.

ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الاسرى.

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تنشر البنود الـ 21 للخطة الأمريكية حول غزة ..

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة.. التعاون أو القتل والتجويع

77 شهيدا ومصابا بمجزرة إسرائيلية في سوق النصيرات وعدد الشهداء يرتفع الى 101 منذ فجر اليوم

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو: إنهاء حرب غزة ضروري وندعم "حل الدولتين"

(صورة النصر) تحولّت لـ (صورة فشلٍ) بانسحابٍ جماعيٍّ للوفود وخطاب فارغ لنتنياهو أكّد عزلة إسرائيل

العرب اعداؤنا التاريخيين ..نتنياهو يسخر من منتقدي زوجته سارة ويتحدثث عن نهاية حرب غزة

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز : السفير الأميركي في إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات حول غزة والحشودات العسكرية المصرية في سيناء

عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على النصيرات ومدينة غزة

إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة وعلى اسرائيل تغيير مسارها

توم برّاك : ترامب متحمس لإنهاء حرب غزة والعرب شعروا بالخيانة بعد هجوم اسرائيل على قطر ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية