عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على النصيرات ومدينة غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 723 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 100 شهيد منذ فجر السبت في قطاع غزة منهم 52 بمدينة غزة و8 شهداء من طالبي المساعدات وسط وجنوب القطاع

غزة والشمال

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة بالتزامن مع تقدم الدبابات قرب مفرق الخور القريب من مشفى القدس وايضاً قرب مفرق كارفور القريب من مفرق الـ17 على شاطئ البحر .

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة.

وسط القطاع.

وارتقى ستة شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الطائرات الحربية منزل لعائلة أبو عامر في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع العشرين جنوب شرق مخيم النصيرات.

واستشهدت المواطنة ريهام الخطيب متأثرة بجراحها الخطيرة التي أُصيبت بها في مجزرة مخيم النصيرات عصر السبت، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 17 شهيدًا.

وقصفت طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

واستقبلت مشافي المنطقة الوسطى ٤٠ شهيد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

جنوب قطاع غزة

وأطلقت الزوارق الحربية النار في بحر جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمال شرقي مدينة خان يونس.

وحسب الصحة استشهد 10 مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 77 مواطنا بينهم ثلاث شهداء انتشال و 265 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,926 شهيدًا و 167,783 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,060 شهيدًا و 55,742 إصابة.

ونوهت الصحة الى انه تم اضافة عدد 300 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و 89 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,560 شهيدًا وأكثر من 18,703 إصابة.