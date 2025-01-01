إسرائيل تعلن انضمامها للتحالف ضد روسيا ..زيلينسكي يؤكد تسلمه بطاريات صواريخ باتريوت من تل أبيب ..

كييف/ وكالات/

اعلن فلادمير زيلينسكي اليوم ، ولأول مرة استلام كييف منظومة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات من إسرائيل، مشيرا إلى أنها "باتت قيد الاستخدام".

وقال زيلينسكي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "المنظومة الإسرائيلية تعمل في أوكرانيا منذ شهر"، موضحا أن كييف ستستلم بطاريتين إضافيتين من هذه المنظومة هذا الخريف.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد أشهر من تصريح مفاجئ للسفير الإسرائيلي السابق لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، في يونيو الماضي، أكد فيه أن إسرائيل نقلت إلى كييف أنظمة دفاع جوي كانت قد تسلمتها من الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات.

وكان برودسكي أول مسؤول إسرائيلي يؤكد علنا تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، في وقت نفت فيه الخارجية الإسرائيلية آنذاك هذه المعلومات، قبل أن يؤكدها زيلينسكي رسميا.

وكانت تقارير إعلامية، بينها تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" قبل أكثر من عام، أشارت إلى مناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا حول نقل بطاريات "باتريوت" إلى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.

كما أعلن زيلينسكي استعداد كييف لإبرام اتفاقيات منفصلة لأنواع معينة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى، بالإضافة إلى الاتفاقية الحالية مع الولايات المتحدة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار من واشنطن.