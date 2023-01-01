لبيد: أخطرت واشنطن بأني سأوفر لنتنياهو “شبكة أمان” لإبرام صفقة أسرى وإنهاء حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء السبت، إنه أخطر الإدارة الأمريكية بتوفيره “شبكة أمان” في الكنيست لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

جاء ذلك في تدوينة نشرها لابيد عبر حسابه الرسمي على منصة شركة “إكس” الأمريكية.

وأضاف: “أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأني سأوفر لنتنياهو شبكة أمان من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن “هناك أغلبية في الكنيست لإبرام صفقة تبادل الأسرى، ولا داعي للقلق”.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي، الاثنين المقبل، على هامش حضور الأول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وطالب لابيد بضرورة تجاوز تهديد كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على حد تعبيره.

ويهدد سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، وبن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية”، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط حكومة نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس، وعدم احتلال قطاع غزة وفرض حكومة عسكرية فيه.

وفي وقت سابق اليوم، خاطب بن غفير نتنياهو، معتبرا أن الأخير لا يملك تفويضا لإنهاء الحرب في غزة دون هزيمة حركة حماس.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بن غفير عبر حسابه الرسمي على منصة شركة “إكس” الأمريكية، بعث من خلالها رسالة إلى نتنياهو يحثه فيها على عدم إنهاء الحرب، وسط ضغوط داخلية وخارجية تطالبه بعدم العودة من الولايات المتحدة دون التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

والثلاثاء، طرح الرئيس ترامب خطة من 21 بندا لإنهاء الحرب على غزة، خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب القناة “12” الإسرائيلية الخاصة، تشمل الخطة بنودا منها تشكيل إدارة لغزة في مرحلة ما بعد الحرب لا تضم حركة “حماس”، وإنشاء قوة أمنية مشتركة من فلسطينيين وجنود من دول عربية وإسلامية.

إضافة إلى تمويل عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة وتسيير شؤونها، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في إدارتها.

وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها للتوصل إلى صفقة جزئية أو شاملة لتبادل الأسرى، فيما يواصل نتنياهو تعنته وعدوانه على القطاع، وسط اتهامات المعارضة الإسرائيلية وأهالي الأسرى له بمواصلة الحرب للحفاظ على منصبه السياسي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.