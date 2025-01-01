  1. الرئيسية
سان مارينو تعترف رسميا بدولة فلسطين

الأحد 28 سبتمبر 2025 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان مارينو تعترف رسميا بدولة فلسطين



نيويورك /سما/

أعلن وزير خارجية سان مارينو، لوكا بيكاري، مساء السبت، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الوزير بيكاري "إن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر المآسي إيلامًا وطول أمدٍ في عصرنا".

وكرر الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المتضررين، مضيفا: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال القصف العشوائي والتجويع والتهجير".

وأكد أن "استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك المشاريع الحساسة للغاية مثل مشروع (E1)، إلى جانب الدمار في غزة، يهدد بمحو إمكانية السلام نفسها. ما لم نتحرك بوحدة وعزيمة، فإن رؤية شعبين يعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وأمن ستضيع."

وتابع: "في هذه الساعة المظلمة، تصبح المسؤولية أمرًا عاجلًا. ففي 15 أيار/ مايو، كلّف برلماننا بالإجماع الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا العام. واليوم، أمام هذه الجمعية، نعلن تنفيذ ذلك التفويض. تعلن سان مارينو رسميًا اعترافها بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".

وأكد أن "إقامة دولة فلسطينية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذا القرار يتسق مع الرسالة التي جرى التعبير عنها في تموز/ يوليو الماضي خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، ومع "إعلان نيويورك" الذي دعا الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ولا رجعة فيها.

وقال بيكاري: "من خلال انضمامها اليوم إلى مجموعة الدول التي تنتقل من الأقوال إلى الأفعال، تعتزم سان مارينو إرسال إشارة سياسية ودبلوماسية قوية: إن الاعتراف بفلسطين أمر أساسي لتأكيد أن السلام يجب أن يُبنى على العدالة والمساواة. كما ستواصل سان مارينو دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

