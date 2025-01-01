توم برّاك : ترامب متحمس لإنهاء حرب غزة والعرب شعروا بالخيانة بعد هجوم اسرائيل على قطر ..

الدوحة /سما/

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك أمس السبت إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الحرب في غزة يجبُ أن تنتهي، وقد أدرك أهمية التحرك لإنجاز وقف لإطلاق النار سريعا بعد الاستماع لقادة عرب ومسلمين في نيويورك بشأن الوضع في غزة.

وأضاف براك أن الموقف الأميركي يسير باتجاه وقف الحرب في غزة، وأن "الرئيس ترامب متحمس لإنهاء الحرب، وهو الوحيد في العالم القادر على إنجاز حل سريع"، مشيرا إلى أن بلاده تدرك أن المنطقة تشهد موجة عارمة من الغضب والاستياء.

كما قال إن "القادة العرب كانوا واضحين بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، ورفعوا الصوت وأعربوا عن مدى استيائهم لما يحصل"، لافتا إلى أن "هذا الهجوم أربك الوضع في المنطقة وكان هناك شعور بالصدمة والخيانة إزاء ما فعلته إسرائيل".

وأشاد المبعوث الأميركي بدور قطر في المفاوضات ووصفها بالحليف الممتاز للولايات المتحدة، وقال إن بلاده لم يكن لديها علم بالهجوم الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي قد اجتمع بقادة دول عربية وإسلامية في مقر الأمم المتحدة لعرض خطته بشأن غزة، وكشف موقع بوليتيكو الإخباري الأميركي أن ترامب تعهد للزعماء العرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال المبعوث الأميركي "عندما يقول الرئيس ترامب شيئا يمكنك الاعتماد عليه، فهو يفعل ما يقول".

وفي الشأن اللبناني، طالب المبعوث الأميركي لبنان بنزع سلاح حزب الله، وقال "إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم تنفيذ هذه الخطوة".

وحول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، قال إن "الولايات المتحدة ليست ضامنا في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهي قناة تواصل لا أكثر"، موضحا أن "إسرائيل ترى أن حزب الله يعيد بناء قدراته".

ومع إقراره بأن حزب الله داخل لبنان هو حزب مشروع ويمثل جزءا كبيرا من الطائفة الشيعية، ذكّر برّاك بأن الولايات المتحدة تعتبر الحزب اللبناني منظمة "إرهابية"، وهي لا تضغط على أي طرف، لكنه شدد على أن الرؤية الأميركية تقضي بأن لبنان إذا أراد جيشا موحدا فعليه نزع سلاح الجهات والمجموعات التي لا تنصاع لما هو مطلوب، وذكر بهذه الصدد حزب الله والمجموعات الفلسطينية.

وفي موضوع سوريا، استبعد المبعوث الأميركي أن يكون الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل قد فشل في اللحظات الأخيرة، وكشف أن "الحكومة السورية قامت بإجراء محادثات مع إسرائيل حتى بعد يومين من قصف إسرائيل لمبنى وزارة الدفاع".

كما اعتبر أن "سوريا شهدت ولادة نظام جديد ومستجد"، وفيها الكثير من الفصائل والأقليات، مشيرا إلى أن "دمج كل مكونات سوريا في دولة واحدة يحتاج جهدا كبيرا".

وبخصوص تصريحاته المتعلقة بالشرق الأوسط، لا يرى المبعوث الأميركي أن منطقة الشرق الأوسط شهدت فترة مستمرة من السلام خلال 100 عام، وقال أيضا "ليس سهلا نشر السلام في بلدان تتكون من قبائل وفرق عانت طويلا أوضاعا استعمارية".