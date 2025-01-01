انقسام في الكابينت الاسرائيلي حول خطة ترامب لانهاء الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

يزداد الانقسام السياسي في تل ابيب حول خطة ترامب.

يطرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ثلاثة مطالب: عدم تدخل السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع في اليوم التالي، والقضاء على حماس وتفكيكها بالكامل، والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية - دون إقامة دولة فلسطينية.

ويطالب سموتريتش بإدراج بعض هذه المطالب على الأقل في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

من جهته وضع وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، خطًا أحمر واضحًا لنتنياهو: "ليس لديك تفويض بإنهاء الحرب دون هزيمة حماس".

وأشار بن غفير إلى أن أي محاولة لإنهاء القتال دون هزيمة كاملة لحماس ستواجه مقاومة شرسة منه.

لكن وزير الخارجية جدعون ساعر يدعم نتنياهو، ويُعرب عن تأييده للمضي قدمًا في خطة ترامب، حتى لو تضمنت إنهاء الحرب فورًا.

وكتب ساعر: " المصلحة الوطنية الواضحة لإسرائيل هي إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها".

وصرح عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس حزب "ديغل هتوراه": "موقفنا هو إنهاء الحرب وإعادة المختطفين".

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد: " أبلغت الإدارة الأميركية اليوم أن نتنياهو لديه شبكة أمان مني لصفقة الرهائن وإنهاء الحرب.