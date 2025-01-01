  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انقسام في الكابينت الاسرائيلي حول خطة ترامب لانهاء الحرب على غزة

الأحد 28 سبتمبر 2025 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقسام في الكابينت الاسرائيلي حول خطة ترامب لانهاء الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

يزداد الانقسام السياسي في تل ابيب حول خطة ترامب. 

يطرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ثلاثة مطالب: عدم تدخل السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع في اليوم التالي، والقضاء على حماس وتفكيكها بالكامل، والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية - دون إقامة دولة فلسطينية.

ويطالب سموتريتش بإدراج بعض هذه المطالب على الأقل في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

من جهته وضع وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، خطًا أحمر واضحًا لنتنياهو: "ليس لديك تفويض بإنهاء الحرب دون هزيمة حماس". 

وأشار بن غفير إلى أن أي محاولة لإنهاء القتال دون هزيمة كاملة لحماس ستواجه مقاومة شرسة منه.

لكن وزير الخارجية جدعون ساعر يدعم نتنياهو، ويُعرب عن تأييده للمضي قدمًا في خطة ترامب، حتى لو تضمنت إنهاء الحرب فورًا. 

وكتب ساعر: " المصلحة الوطنية الواضحة لإسرائيل هي إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها". 

وصرح عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس حزب "ديغل هتوراه": "موقفنا هو إنهاء الحرب وإعادة المختطفين".

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد: " أبلغت الإدارة الأميركية اليوم أن نتنياهو لديه شبكة أمان مني لصفقة الرهائن وإنهاء الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تنشر البنود الـ 21 للخطة الأمريكية حول غزة ..

هآرتس تكشف : حماس وافقت مبدئيا على مقترح ترامب حول غزة..

مظاهرات صاخبة أمام منزل مروان حماده في بيروت بعد وصفه نصر الله بالكلب..

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة.. التعاون أو القتل والتجويع

صحيفة امريكية : عائلة ويتكوف وبيزنس كبير في دول الخليج

ترمب عن مناقشات غزة: حماس على دراية كاملة بالمحادثات وتل أبيب مطلعة على جميع المستويات

الأخبار الرئيسية

بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة وعلى اسرائيل تغيير مسارها

توم برّاك : ترامب متحمس لإنهاء حرب غزة والعرب شعروا بالخيانة بعد هجوم اسرائيل على قطر ..

الكشف عن تعديلات على المبادرة الأمريكية سيطلبها نتنياهو الاثنين ..

القناة "12" العبرية : ترامب سيطالب نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة وعدم ضم الضفة في لقائهما الاثنين

77 شهيدا ومصابا بمجزرة إسرائيلية في سوق النصيرات وعدد الشهداء يرتفع الى 101 منذ فجر اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية