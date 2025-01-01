بن غفير : لا تفويض لنتنياهو بإنهاء الحرب في غزة دون هزيمة حماس

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديه تفويض بإنهاء الحرب في قطاع غزة دون هزيمة كاملة لحماس.

وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس" جاء فيه: "سيدي رئيس الوزراء، ليس لديك تفويضٌ لإنهاء الحرب دون هزيمةٍ كاملةٍ لحماس".



وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيطالب نتنياهو، خلال لقائهما الاثنين المقبل، بوضع جدول زمني واضح لإنهاء الحرب في غزة، وفق تقرير لقناة "12" الإخبارية.

وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يقدم ترامب جداول زمنية محددة لإنهاء الحرب، مشيرةً إلى أن المقربين من نتنياهو، رغم ادعائهم التنسيق الكامل بين الطرفين، يعترفون بأن "لهجة ترامب قد تغيرت" بخصوص الحرب.

وتابعت القناة أن موضوع الضم، الذي تناولَه ترامب أمام الكاميرات، الخميس، حين أكد أنه لن يسمح لإسرائيل بضم "الضفة الغربية"، لم يُطرح خلال المحادثة بين ترامب ونتنياهو، وفق مسؤولين كبار في تل أبيب.

وأشار المسؤولون إلى أنهم لم يفاجأوا بتصريحات ترامب، إذ سبق أن وُجّهت إشارات مماثلة إلى إسرائيل عبر قنوات غير مباشرة.

وأكد المسؤولون أن الضم لن يحدث، ولم يكن نتنياهو يخطط له، لأنه لا يريد المخاطرة بعلاقات إسرائيل مع شركائها.

وتساءلت القناة عن موقف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مشيرةً إلى أنه لا يمكنهما المطالبة بالضم بعد أن رفضه ترامب صراحةً.

وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن نتنياهو لم يكن راغبًا في الضم أصلًا، وأن هذه القضية تُعد واحدة من عدة ملفات ستُطرح على جدول أعمال اجتماع ترامب ونتنياهو.