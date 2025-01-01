  1. الرئيسية
القناة "12" العبرية : ترامب سيطالب نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة وعدم ضم الضفة في لقائهما الاثنين

السبت 27 سبتمبر 2025 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة "12" العبرية : ترامب سيطالب نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة وعدم ضم الضفة في لقائهما الاثنين



القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 12" العبرية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب الاثنين المقبل، جدولا زمنيا واضحا لإنهاء الحرب، مؤكدة أن "نبرة ترامب تغيّرت" في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب القناة، فإن موضوع الضم في الضفة الغربية سيطرح أيضا في اللقاء، بعد أن أعلن ترامب علنا أنه لن يسمح لإسرائيل بالمضي في هذه الخطوة.

مسؤولون إسرائيليون أوضحوا أن نتنياهو لم يكن ينوي تنفيذ الضم أصلا خشية الإضرار باتفاقيات أبراهام.

كما كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل "خطة الـ21 نقطة" التي صاغتها إدارة ترامب، وتنص على:

* الإفراج عن جميع الأسرى خلال 48 ساعة.

* انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من غزة.

* نقل إدارة القطاع لهيئة دولية مؤقتة، ثم لجنة فلسطينية.

* إدخال مساعدات إنسانية واسعة بإشراف الأمم المتحدة.

* حظر الهجوم مجدداً على قطر، والتأكيد على منع أي تهجير قسري لسكان غزة.

ووفقا لمصدر مطلع على التفاصيل، لم يكن القادة العرب متحمسين للمقترح، الذي لم يتضمن اعترافا بدولة فلسطينية لكنهم وافقوا على المضي قدما فيه لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحرب ستتوقف "فور قبول حماس بشروط إسرائيل"، مجددا رفضه لحل الدولتين ومتهما الفلسطينيين بالسعي لإقامة دولة "على أنقاض إسرائيل".

