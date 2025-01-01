الرئيس الكولومبي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة ..

نيويورك/ وكالات/

اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي ألغت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقل مقر المنظمة الأممية من مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء في حديث أدلى به بيترو لصحيفة "إكسبريس": "يتمتع الرؤساء المشاركون في الجمعية بحصانة كاملة... إن منع السلطة الفلسطينية من الدخول وإلغاء تأشيرتي بسبب دعوتي الجيشين الأمريكي والإسرائيلي إلى عدم دعم الإبادة الجماعية، وهي جريمة ضد الإنسانية جمعاء، يُظهر أن الحكومة الأمريكية لم تعد ملتزمة بالقانون الدولي".

وأشار بيترو أيضًا إلى أنه لا يحتاج إلى تأشيرة، بل فقط إلى تصريح سفر إلكتروني (ESTA)، لأنه ليس مواطنًا كولومبيًا فحسب، بل مواطنًا أوروبيًا أيضًا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت سابقا، أنها قررت إلغاء تأشيرة بيترو، بسبب دعواته المزعومة للجنود الأمريكيين "بعصيان الأوامر والتحريض على العنف".