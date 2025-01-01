جيش الاحتلال يتوغل في غزة ويزعم تفجير أنفاق داخل المدينة

غزة /سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه يواصل توغله البري في مدينة غزة، بالتوازي مع تنفيذ سلاح الجو عشرات الغارات التي استهدفت مواقع مختلفة في القطاع.

ووفق المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيان، فإن الطائرات الحربية قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 120 هدفا، بينها مبانٍ يصفها الجيش بـ"العسكرية"، ومواقع يزعم أنها تابعة لحركة حماس، إلى جانب استهداف مجموعات مسلحة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قوات من ألوية 98، 162، و36 تواصل عملياتها الميدانية في قلب مدينة غزة، وقال إنها رصدت "وسائل قتالية" بينها صواريخ مضادة للدروع وقذائف ومتفجرات.

كما ذكر أن قواته اشتبكت مع مجموعات فلسطينية خلال التوغلات البرية، وقامت بتفجير أنفاق ومنشآت تحت الأرض.

وأضاف البيان، أن إحدى الغارات الجوية استهدفت "نقطة مراقبة" لحركة حماس كانت تتابع تحركات الجيش، بينما استهدفت غارة أخرى مبنى في مدينة غزة ادعت أن مقاتلين فلسطينيين كانوا يستخدمونه.

ويأتي استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، في وقت تتحدث فيه مصادر فلسطينية عن دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، دون أن يعلن الاحتلال عن تفاصيل خسائره الميدانية.