73 شهيدا ومصابا بمجزرة إسرائيلية في سوق النصيرات وعدد الشهداء يرتفع الى 100 منذ فجر اليوم

السبت 27 سبتمبر 2025 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مجزرة مروعة بحق المدنيين والنازحين في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، عقب استهداف الطيران الحربي لمجموعة مواطنين في سوق النصيرات.

وقالت مستشفى العودة، إن 13 شهيدًا؛ جُلهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 60 إصابة، وصلوا المشفى، جراء استهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين المدنيين في منطقة السوق بالنصيرات.

وقال مصادر محلية إن قصفًا إسرائيلي، من طائرة حربية مسيرة، استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مول أبو دلال في سوق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 722 على التوالي، جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع حصار مُطبق وارتكاب مجازر وجرائم حرب دامية.

 

وأفادت مصادر طبية في مشافي قطاع غزة، بأن 100 مدنيًا ارتقوا شهداء؛ بينهم 52 من مدينة غزة، إلى جانب المئات من الإصابات، وجُلهم من الأطفال والنساء، بنيران وقصف قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم السبت.

وبيّنت المصادر أن مستشفى الشفاء استقبلت 23 شهيدًا، والمعمداني 29، إضافة إلى 26 شهيدًا وصلوا مستشفى العودة، و9 شهداء في كل من مستشفيي الأقصى وناصر الطبي.

 

