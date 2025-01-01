  1. الرئيسية
السبت 27 سبتمبر 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله : لن نتخلّى عن السلاح"



بيروت /سما/

اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن "حزب الله يعيش زمن الانتصارات العظيمة ولن نتخلى عن السلاح".

وقال قاسم في ذكرى اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصرالله، اليوم السبت: "واجهنا حرباً كبيرة فإسرائيل قتلت القادة وضربت قدرات "الحزب" خلال حرب الـ 66 يوماً واستطعنا إيقافها باتفاق وقف النار".

وتابع "لدى حزب الله حضور قوي في الدولة ويتعافى جهادياً وحاضرون لأي دفاع بمواجهة العدو الإسرائيلي ونحن نتقدّم وسبقناهم واستطعنا أن نبقى في الميدان وفشلوا في السياسة بعدما عجزوا في الحرب المباشرة".

وأضاف "سنواجه حملة حصر السلاح والخطر الإسرائيلي الأميركي على لبنان هو خطر وجودي وسنواجه معركة كربلائية".

وأردف قاسم "حريصون على الوحدة الوطنية لكن علينا أن نكون في خندق واحد ضد اسرائيل وندعو لتنفيذ اتفاق الطائف وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون الحالي والحكومة منشغلة بأشياء هامشية".

وحذّر قاسم الحكومة قائلاً: "ارتكبتم خطيئة بنزع سلاحنا والسفينة ستغرق بالجميع".

