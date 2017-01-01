صحيفة امريكية : عائلة ويتكوف وبيزنس كبير في دول الخليج

سما / وكالات /

بينما كان ستيف ويتكوف ، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، يُجري مفاوضات حساسة هذا العام بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كان ابنه أليكس في مهمة مختلفة.

فقد تواصل سرًا مع دول الخليج - بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت - وطلب منها استثمار مليارات الدولارات في صندوق عقاري كان يعتزم تأسيسه في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

وأخبر أليكس المستثمرين المحتملين أنه تلقى التزامات بمبالغ ضخمة من صناديق حكومية في تلك الدول، بينما كان والده يُجري مفاوضات دبلوماسية مع ممثليها.

كان من المفترض أن يركز الصندوق المُخطط له على مشاريع العقارات التجارية، وكان من المتوقع أن يُدرّ مئات الملايين من الدولارات لمجموعة ويتكوف، الشركة التي أسسها ستيف ويتكوف عام1997 ، والتي لا يزال شريكًا فيها.

ولم تُعلّق الخطط إلا بعد أن بدأت صحيفة نيويورك تايمز التحقيق في الأمر. وصرحت متحدثة باسم مجموعة ويتكوف بأن الخطط "أولية" وأن الشركة قررت عدم المضي قدمًا في إنشاء الصندوق.

بدأت علاقة البيت الأبيض بقطر خلال إدارة ترامب الأولى، عندما سعت هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى تعزيز نفوذها في الولايات المتحدة. في عام2017، وجدت قطر نفسها في موقف صعب عندما فرضت عليها دول الخليج المجاورة مقاطعةً بسبب علاقاتها بإيران وحماس وجماعة الإخوان المسلمين. ولرفع المقاطعة، لجأت قطر إلى الولايات المتحدة طلبًا للمساعدة، وهي مهمة بالغة الصعوبة نظرًا لشكوك إسرائيل تجاه قطر.

وضعت قطر استراتيجية لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، لا سيما مع الجالية اليهودية والشخصيات المؤثرة على ترامب.

استعانت السفارة القطرية بشركة ضغط بقيادة نيكولاس موزين ، الخبير الاستراتيجي السياسي الجمهوري، وجوي إلهام ، صاحب مطعم كوشير، الذي بنى علاقات مع سياسيين. وكانت المهمة هي العثور على يهود أمريكيين بارزين مستعدين للدفاع عن قطر أمام المسؤولين الفيدراليين.

سرعان ما حددت الشركة ستيف ويتكوف كهدف ، بفضل صداقته الطويلة مع ترامب. الرجلان، اللذان بدأا مسيرتهما المهنية في مجال العقارات في نيويورك، تربطهما علاقة وطيدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعد إلهام مذكرةً لصاحب عمله القطري، وصف فيها ويتكوف بأنه "مقرب" و"مستشار غير رسمي" لترامب.

وأضاف أنه نظرًا لكون ويتكوف يهوديًا، فإن العلاقة معه "ستعزز مصداقيته لدى الآخرين في المجتمع اليهودي الأوسع".

كان توقيت الاستئناف القطري مثاليًا. ففي عام 2017، كان ويتكوف يعاني ماليًا. وكانت شركته قد اقترضت مؤخرًا 267 مليون دولار لشراء فندق بارك لين مع مستثمرين آخرين. وزعم المدعون الفيدراليون لاحقًا أن أحد المستثمرين استخدم أموالًا مسروقة من الدولة الماليزية لشراء حصته البالغة 85%، وتحركت وزارة العدل لمصادرة حقوقه في العقار.

في أكتوبر 2017، ومع إلقاء القضية الفيدرالية بظلالها على مستقبل الفندق، حاول ويتكوف بيع العقار مقابل مليار دولار، لكن لم يُبدِ أي مشترٍ رغبته في شرائه.

في أواخر عام 2017 وفي فندق سانت ريجيس، التقى ستيف ويتكوف وابنه أليكس بوفد قطري برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ، شقيق الأمير.

واستذكر إلهام، الذي حضر الاجتماع، أن ويتكوف "وصف الرئيس وعلاقته الطويلة به". وأضاف أن ويتكوف أوضح أنه يتمتع بتواصل مباشر مع ترامب.لم يُعقد أول استثمار قطري معلن في مجموعة ويتكوف إلا في عام 2022، بعد مغادرة ترامب منصبه، بينما كان يُفكّر في العودة إلى الساحة السياسية.

في ذلك العام، شاركت أبولو ترست في تطوير "ذا بروك"، وهو مبنى فاخر للإيجار في بروكلين افتُتح هذا الصيف. وعُقدت صفقة أخرى عندما وافق جهاز قطر للاستثمار في عام 2023 على شراء فندق بارك لين مقابل 623 مليون دولار، مما سمح لويتكوف بالخروج دون أي خسائر مالية.

في أوائل عام 2024، سافر رئيس الوزراء القطري إلى فلوريدا لحضور حفل زفاف أليكس ويتكوف. وبعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ترامب رئيسًا، التقى رئيس الوزراء نفسه مع ستيف ويتكوف في لقاء أكثر جدية، بصفته الوسيط الرئيسي لقطر، بينما التقى ويتكوف ودبلوماسيون آخرون في الدوحة وباريس لمناقشة وقف إطلاق نار محتمل بين إسرائيل وحماس في غزة.

لاحقًا، انغمس ويتكوف في الترويج لصفقاته، متواصلًا مع قطر ومستثمرين كبار آخرين، طالبًا منهم الاستثمار في صندوقه المُخطط له بمليارات الدولارات.