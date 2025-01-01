  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

10 قوارب جديدة تنطلق من إيطاليا نحو غزة

السبت 27 سبتمبر 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 قوارب جديدة تنطلق من إيطاليا نحو غزة



سما / وكالات /

 أعلن ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "ألف مادلين إلى غزة"، اليوم السبت، عن انطلاق أسطول جديد يضم 10 قوارب من ميناء "سان جيوفاني لي كوتي" في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة.

ويشارك في الأسطول الجديد نحو 70 ناشطا من أكثر من 20 جنسية مختلفة، وفقا للمنظمين، بينهم برلمانيون من بلجيكا، والدانمارك، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، ينقلون "أصوات ناخبيهم ورسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

تأتي هذه الموجة الجديدة من القوارب امتدادا لسلسلة طويلة من المبادرات المماثلة، بينها قوارب "مادلين" و"هندالة" وعشرات السفن التي أبحرت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتعرضت جميعها لهجمات من الجيش الإسرائيلي.

وقال ائتلاف أسطول الحرية وحركة "ألف مادلين" في بيان مشترك إن "كل قارب ينطلق هو تحدٍّ مباشر للحصار وإعلان تضامن. لسنا في مهمة خيرية، بل جزء من نضال عالمي لإنهاء نظام الفصل العنصري، وتأكيد حق الفلسطينيين في الحرية".

وأضاف البيان أن "إسرائيل تواصل منذ عامين قصف غزة بلا هوادة، متسببة بقتل وتشويه المدنيين وتجويع الأطفال واستهداف الصحفيين والمستشفيات، بينما تواصل الحكومات الغربية تزويدها بالسلاح وحمايتها من المحاسبة. هذا الأسطول ينطلق في لحظة حرجة".

ويضم الأسطول شخصيات سياسية وثقافية بارزة، بينهم وزراء ووزراء سابقون وأعضاء برلمان، بالإضافة إلى نقابيين وفنانين وناشطين في مجالات عدة.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

الإعلام العبري : هذا ما سيطلبه ترامب من نتنياهو

اردوغان: توصلت إلى اتفاق مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام الدائم في غزة

غازي حمد : مستعدون للخروج من حكم غزة

سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس

نتنياهو لسكان غزة: الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح “حماس”..

الأخبار الرئيسية

"سما" تنشر البنود الـ 21 للخطة الأمريكية حول غزة ..

هآرتس تكشف : حماس وافقت مبدئيا على مقترح ترامب حول غزة..

ترمب عن مناقشات غزة: حماس على دراية كاملة بالمحادثات وتل أبيب مطلعة على جميع المستويات

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع والجيش الاسرائيلي يدمر مربعات سكنية في مدينة غزة

حرص ضد نتنياهو وترامب..واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا لدعوته "توحيد الجيوش وتحرير فلسطين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية