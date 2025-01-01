  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليونان: إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب غزة

السبت 27 سبتمبر 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونان: إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب غزة



اثينا/وكالات/

حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إسرائيل من "فقدان ما تبقى من حلفائها" بسبب حربها على غزة.

جاء ذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، معتبرا أنه "يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لكنها لا تستطيع تبرير استشهاد آلاف الأطفال".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن بلاده "تحافظ على شراكة استراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة"، مضيفًا أن "مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".

وتابع "أقول للإسرائيليين إنهم يخاطرون بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين".

تجدر الإشارة إلى أن اليونان لم تعترف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، كما وحقلت طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فوق اليونان أثناء توجهه إلى نيويورك "لتفادي المرور في أجواء دول أخرى بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، السبت.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

الإعلام العبري : هذا ما سيطلبه ترامب من نتنياهو

اردوغان: توصلت إلى اتفاق مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام الدائم في غزة

سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس

غازي حمد : مستعدون للخروج من حكم غزة

نتنياهو لسكان غزة: الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح “حماس”..

الأخبار الرئيسية

ترمب عن مناقشات غزة: حماس على دراية كاملة بالمحادثات وتل أبيب مطلعة على جميع المستويات

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع والجيش الاسرائيلي يدمر مربعات سكنية في مدينة غزة

حرص ضد نتنياهو وترامب..واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا لدعوته "توحيد الجيوش وتحرير فلسطين"

الإعلام العبري : هذا ما سيطلبه ترامب من نتنياهو

التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية