اليونان: إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب غزة

اثينا/وكالات/

حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إسرائيل من "فقدان ما تبقى من حلفائها" بسبب حربها على غزة.

جاء ذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، معتبرا أنه "يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لكنها لا تستطيع تبرير استشهاد آلاف الأطفال".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن بلاده "تحافظ على شراكة استراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة"، مضيفًا أن "مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".

وتابع "أقول للإسرائيليين إنهم يخاطرون بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين".

تجدر الإشارة إلى أن اليونان لم تعترف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، كما وحقلت طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فوق اليونان أثناء توجهه إلى نيويورك "لتفادي المرور في أجواء دول أخرى بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، السبت.