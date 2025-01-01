  1. الرئيسية
ترمب عن مناقشات غزة: حماس على دراية كاملة بالمحادثات وتل أبيب مطلعة على جميع المستويات

السبت 27 سبتمبر 2025 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استمرار محادثات مكثفة مع دول المنطقة بشأن قضية غزة، واصفًا النقاشات بأنها "ملهمة وبنّاءة"، مؤكّدًا أن المفاوضات جارية منذ أربعة أيام وستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا" لتحقيق اتفاق ناجح.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة "تروث سوشيال": إن جميع الدول في المنطقة تشارك في هذه المحادثات، وأن حركة حماس على دراية كاملة بها، بينما تم إطلاع تل أبيب على مجرياتها على أعلى المستويات، بما في ذلك نتنياهو.

وأشار ترمب إلى أن "هناك إرادة وحماس أكبر لإنجاز اتفاق بعد عقود طويلة"، معبّرًا عن أمله في إنهاء "فترة الموت والظلام" التي يعيشها القطاع.

