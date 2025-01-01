عشرات الشهداء والجرحى في القطاع والجيش الاسرائيلي يدمر مربعات سكنية في مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 722 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 71 شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة منهم 45 بمدينة غزة و13 شهيدا من منتظري المساعدات.

غزة والشمال

وفجرت قوات الاحتلال عربات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال المجمع الإيطالي بحي النصر غربي مدينة غزة.

كما دمر الاحتلال مربعات سكنية في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ.

وارتقى ستة شهداء وعدد من الإصابات جرّاء قصف منزل مأهول بالسكان لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت المخيم في وقت سابق ما اسفر عن استشهاد الأم ميسرة تحسين الضعيفي وأطفالها الأربعة خليل وبشير وحمود ودجانة هاني خليل.

وانتشل مسعفون اربع اصابات بينهم اصابة خطيرة جدا واخماد النيران اثر استهداف شقة تعود لعائلة ياسين بداخلها نازحين من عائلة البنا في شارع الوحدة مقابل مخبز أبودية غرب مدينة غزة.

وسط القطاع.

وارتقى تسعة شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الطائرات الحربية منزلا لعائلة الجمل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو ركاب في منطقة الثعابين بالزوايدة وسط قطاع غزة.

واستقبلت مشافي المنطقة الوسطى 22 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد 5 مواطنين خلال الـ24 في جنوب قطاع غزة بينهم اثنان من منتظري المساعدات.

واطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار تجاه خيام النازحين برفح وخان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 47 مواطنا و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65549 شهيدًا و167518 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12956 شهيدًا و 55477 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ24 ساعة الماضية مناطق المساعدات 5 شهداء و 33 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى2543 شهيدًا وأكثر من 18614 إصابة.