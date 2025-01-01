حرص ضد نتنياهو وترامب..واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا لدعوته "توحيد الجيوش وتحرير فلسطين"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو بسبب قيامه بـ"أفعال تحريضية" وحثّ الجنود الأميركيين على عصيان الأوامر أثناء وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك.

وكتبت الوزارة على موقع "إكس": "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".

ودعا بيترو، دول العالم وشعوبها "للانضمام إلى الجيوش وحمل السلاح"، قائلاً: "يجب أن نحرر فلسطين".

وأضاف: "أدعو جيوش آسيا وشعوب السلاف الذين هزموا هتلر ببسالة، وجيوش أميركا اللاتينية - جيوش بوليفار وغاريبالدي (الذي قاد جيشا أيضا في إيطاليا)، وسان مارتن، وأرتيغاس، وسانتا كروز. لقد اكتفينا من الأقوال".

وكان بيترو، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قال أمام حشد من المحتجين المؤيدين لفلسطين قرب مقر المنظمة: "أطلب من جميع جنود الجيش الأميركي عدم توجيه بنادقهم إلى الناس. لا تطيعوا أوامر الرئيس دونالد ترامب. أطيعوا أوامر الإنسانية!".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، هاجم بيترو، ترامب قائلاً إنه "متواطئ في الإبادة الجماعية" في غزة، ودعا إلى "إجراءات جنائية" بشأن هجمات صاروخية أميركية استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي.

كما أظهر حساب بيترو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة أنه أعاد نشر عدة مقاطع مصوّرة له وهو يتحدّث مع المحتجين في نيويورك، وكتب على موقع "إكس": "حرّروا فلسطين. إذا سقطت غزة، ستموت الإنسانية".

ويُذكر أنّ الرئيس الكولومبي، وهو من أبرز المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة، كان قد أوقف تصدير الفحم إلى "إسرائيل".