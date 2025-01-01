السلطة الفلسطينية: كلمة نتانياهو أمام الأمم المتحدة كانت مليئة “بالأكاذيب والتزوير”.. خطاب رجل مهزوم زعيم يائس

رام الله/سما/

اعتبر مسؤول في السلطة الفلسطينية الجمعة أن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مليئة “بالأكاذيب والتزوير”.

وأضاف مدير دائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفلسطينية عادل عطية في تصريحات له إن ما أدلى به نتانياهو كان “خطاب رجل مهزوم، زعيم يائس حاول مرة جديدة أن يجمع (حوله) غربا نأى بنفسه عن دولة إبادية، مستخدما الخوف حجته الوحيدة”.

وأضاف “هذا الخطاب لم يعكس رؤية أو منظورا: لقد عكس فقط العزلة المتنامية، اندفاعا متهورا الى الأمام، وقلق قوة تعرف أنها تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ”.