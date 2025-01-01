  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية: كلمة نتانياهو أمام الأمم المتحدة كانت مليئة “بالأكاذيب والتزوير”.. خطاب رجل مهزوم زعيم يائس

السبت 27 سبتمبر 2025 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية: كلمة نتانياهو أمام الأمم المتحدة كانت مليئة “بالأكاذيب والتزوير”.. خطاب رجل مهزوم زعيم يائس



رام الله/سما/

اعتبر مسؤول في السلطة الفلسطينية الجمعة أن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مليئة “بالأكاذيب والتزوير”.

 

وأضاف مدير دائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفلسطينية عادل عطية في تصريحات له إن ما أدلى به نتانياهو كان “خطاب رجل مهزوم، زعيم يائس حاول مرة جديدة أن يجمع (حوله) غربا نأى بنفسه عن دولة إبادية، مستخدما الخوف حجته الوحيدة”.
وأضاف “هذا الخطاب لم يعكس رؤية أو منظورا: لقد عكس فقط العزلة المتنامية، اندفاعا متهورا الى الأمام، وقلق قوة تعرف أنها تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ”.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

الإعلام العبري : انهيار سياسي مدو لإسرائيل في الأمم المتحدة أمام الفلسطينيين

التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

اردوغان: توصلت إلى اتفاق مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام الدائم في غزة

سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس

نتنياهو لسكان غزة: الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح “حماس”..

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : هذا ما سيطلبه ترامب من نتنياهو

التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

766188a4-a014-4080-b6fc-d1581f1c4823

نتنياهو لسكان غزة: الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح “حماس”..

معاريف : ترامب هدم المعبد فوق رؤوس اليمين الاسرائيلي واختار التضحية بالوهم الاسرائيلي..

الأونروا: طفل من كل ثلاثة بغزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية