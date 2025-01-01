  1. الرئيسية
التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس

الجمعة 26 سبتمبر 2025 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
التفاصيل الكاملة لخطة ترامب ..حكومة نتنياهو تدرس منح "حصانة خاصة" لبقايا قيادة حماس



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة إسرائيل مستعدة لمنح حصانة لقياديي حماس، الذين ما زالوا على قيد الحياة، وذلك كجزء من خطة إنهاء الحرب التي يطرحها الرئيس ترامب.
وقال مصدر إسرائيلي لقناة "كان" العبرية الرسيمة، إن "الحصانة مطروحة على الطاولة، لأنه يجب أن يكون هناك شيء ذو صلة لقيادة حماس".
وتضيف، حتى الآن، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، ليس واضحًا ما إذا كانت حماس مستعدة للتقدم في الخطة التي يطرحها الرئيس ترامب، والتي تُناقَش حاليًا فقط مع إسرائيل وزعماء دول عربية.
فيما مصادر مطلعة على المفاوضات تشير إلى أن هناك رسائل متناقضة من جانب حماس في هذه المرحلة.

وحسب القتاة العبرية فخطة ترمب لإنهاء الحرب تتضمن:

*إطلاق سراح جميع المحتجزين بسرعة لكن على مراحل.

* وقف إطلاق نار دائم بعد 72 ساعة من التوصل لاتفاق.

* في إطار الاتفاق إسرائيل لن تغتال قادة من حماس داخل أو خارج غزة. *انسحاب إسرائيلي من القطاع ودخول قوات عربية.

*إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.

*دور للسلطة الفلسطينية في غزة.

*الجدول الزمني لإنهاء الحرب غير واضح على الأرجح حتى نهاية العام كما ذكر ويتكوف ذات مرة .

ومن جهة أخرى قالت القناة العبرية 12، تتزايد التقديرات في إسرائيل المعلومات حول أن الرئيس ترامب سيطالب نتنياهو بالتقدم في الخطة لإنهاء الحرب، بينما يضع نوعًا من الجداول الزمنية التي، من وجهة نظره، يجب أن تتبلور الأمور ضمنها. هذه هي التقديرات في محيط نتنياهو، حيث يدّعون أن هناك تنسيقًا كاملًا، لكن في الوقت ذاته يلاحظون تغيرًا في صبر ترامب حيال القضية الغزّية.

