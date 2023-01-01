  1. الرئيسية
استطلاع: تراجع دعم الاحتلال بالولايات المتحدة ونصف الأمريكيين يصفون ما يحدث في غزة بالإبادة

الجمعة 26 سبتمبر 2025 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية، عن تراجع غير مسبوق في مستوى الدعم الشعبي للاحتلال الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة للعام الثالث على التوالي.

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1276 ناخباً مسجلاً في الفترة ما بين 18 و21 أيلول/سبتمبر 2025، قال 47% فقط من المشاركين إن دعم الاحتلال الإسرائيلي يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، مقابل 41% رأوا العكس، فيما امتنع 12% عن الإجابة.

ويمثل ذلك تحولاً حاداً مقارنةً مع استطلاع أجرته الجامعة في كانون الأول/ديسمبر 2023، حين أيّد 69% من الأمريكيين دعم الاحتلال مقابل 23% عارضوه.

وأظهر الاستطلاع أن 49% من الناخبين الأمريكيين لديهم انطباع سلبي تجاه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما عبر 21% فقط عن رأي إيجابي حياله، وذلك قبيل كلمته المرتقبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل.

كما عكست النتائج تراجعاً في ثقة الأمريكيين بإدارة ترامب للملف الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أبدى 31% فقط رضاهم عن حرب الاحتلال الإسرائيلي الدائرة في غزة، في حين رفض 56% طريقة إدارته.

تشير هذه المعطيات إلى تحول جوهري في المزاج العام الأمريكي، بعد أن كان دعم الاحتلال لعقود بنداً شبه توافقي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

فقد أظهر استطلاع كوينيبياك لعام 2023 أن 49% من الأمريكيين تعاطفوا مع الإسرائيليين، مقابل 24% مع الفلسطينيين، غير أن الأرقام الحالية تتقاطع مع نتائج استطلاع لجامعة ميريلاند وتقرير "غالوب" اللذين أكدا أن الدعم الاحتلال الإسرائيلي بين الأمريكيين بلغ أدنى مستوياته التاريخية.

وتكشف النتائج انقساماً حاداً على أسس حزبية، إذ لم يؤيد الحملة الإسرائيلية على غزة سوى 8% من الديمقراطيين و25% من المستقلين، مقابل 71% من الجمهوريين، بحسب "غالوب".

كما قال 32% فقط من الأمريكيين إنهم يؤيدون زيادة المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بينما عارضها 60%، مع بروز المعارضة بشكل أوضح بين الديمقراطيين والمستقلين.

وبحسب الاستطلاع، فإن نصف الناخبين الأمريكيين المسجلين يعتقدون أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة، وهو أعلى مستوى يُسجل في الولايات المتحدة.

وتتركز هذه القناعة لدى الديمقراطيين والناخبين الشباب بشكل أكبر مقارنةً بالجمهوريين وكبار السن، مما يبرز عمق الانقسام الحزبي داخل المجتمع الأمريكي.

كما أظهر استطلاع آخر أجرته "رويترز/إبسوس" أن 58% من الأمريكيين يؤيدون اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، في حين يرى 59% أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "مفرط".

وعلى المستوى الأوروبي، كشف استطلاع في ألمانيا أن 65% من المواطنين يؤيدون فرض حظر جزئي على توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس اتساع القلق الدولي من استمرار الحرب.

