عادي حمد : مستعدون للخروج من حكم غزة

الدوحة /سما/

قال القيادي في حماس غازي حمد إن الحركة مستعدة للخروج من حكم غزة.

كما أكد أن "حماس جزء من النسيج الفلسطيني، لا يمكنكم استبعاد حماس. ولكن كما قلتُ مرارًا وتكرارًا بشأن حكم غزة، نحن مستعدون للخروج من حكم غزة. ليس لدينا مشكلة في هذا".

وفيما يخص الاقتراح الأمريكي الأخير، الذي يدعو حماس إلى إطلاق سراح كل الرهائن، أحياء وأمواتًا، مقابل الآلاف من الاسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار فوري وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب، قال حمد: "أصررنا على الالتزام بالصفقة الشاملة، بإعادة جميع الرهائن، أحياءً كانوا أم أمواتًا. وقلنا بصراحة إننا نستطيع إعادتهم خلال 24 ساعة، لكن إسرائيل رفضت".

وتحدث حمد، أحد كبار قادة حماس، عن نجاته من هجوم صاروخي إسرائيلي على قيادة حماس في قطر، في مقابلة مع CNN.

وقال حمد أثناء حديثه عن كيفية نجاته: "أعتقد أنها معجزة لأن الصواريخ قريبة جدًا منا. كنا مستهدفين، وكل الصواريخ كانت موجهة على المكان، لكننا لم نكن في المكان الذي تم استهدافه، الحمد لله".

وأضاف: "كنا في مكان آخر، نعم. ربما كان لديهم معلومات خاطئة عن الوضع".

وأشار حمد إلى أن الإسرائيليين "يحاولون استهداف الأشخاص المشاركين في المفاوضات. يريدون تدمير وقتل حتى المسار التفاوضي".