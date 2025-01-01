هيئة البث العبرية: الجيش سيجبر سكان غزة على الاستماع لخطاب نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية ('كان')، الجمعة، أن جيش الاحتلال يعتزم تنفيذ خطوة غير مسبوقة في إطار حربه النفسية على قطاع غزة، تتمثل في بث مباشر لخطاب رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مكبرات صوت منصوبة داخل القطاع.

من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابه عصر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إيصال رسائل مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين.

يأتي هذا الإجراء الاستفزازي في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا دبلوماسية كبيرة في أروقة الأمم المتحدة، حيث دعت البعثة الفلسطينية إلى انسحاب جماعي من القاعة خلال كلمته احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية.