  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هيئة البث العبرية: الجيش سيجبر سكان غزة على الاستماع لخطاب نتنياهو

الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث العبرية: الجيش سيجبر سكان غزة على الاستماع لخطاب نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية ('كان')، الجمعة، أن جيش الاحتلال يعتزم تنفيذ خطوة غير مسبوقة في إطار حربه النفسية على قطاع غزة، تتمثل في بث مباشر لخطاب رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مكبرات صوت منصوبة داخل القطاع.

من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابه عصر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إيصال رسائل مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين.

يأتي هذا الإجراء الاستفزازي في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا دبلوماسية كبيرة في أروقة الأمم المتحدة، حيث دعت البعثة الفلسطينية إلى انسحاب جماعي من القاعة خلال كلمته احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية.

الأكثر قراءة اليوم

سلاح الجو الاسرائيلي بشن غارات عنيفة على صنعاء

"القسام" تعلن قتل "قوة مستعربين" إسرائيلية بمدينة غزة

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية مع عدد من الشركاء الهامين وتقدم 90 مليون دولار

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

الاحتلال يعترف : صاروخ للمقاومة الفلسطينية كاد يصيب مروحية إسرائيلية اليوم فوق غزة

"واللا" العبري : : نتنياهو وزوجته "يجسدان" العلم الفلسطيني

ترامب: التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة بات قريبا وأردوغان من اسقط بشار الأسد

الأخبار الرئيسية

سفير اسرائيل بالأمم المتحدة: مستقبل غزة يُطبخ في البيت الأبيض وشروطه إبعاد حماس

اردوغان: توصلت إلى اتفاق مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام الدائم في غزة

إسرائيل تزعم: الحوثيون يستعدون لهجوم محتمل عبر الأردن أو سورية مشابه لعملية طوفان الأقصى

الإعلام العبري : انهيار سياسي مدو لإسرائيل في الأمم المتحدة أمام الفلسطينيين

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتقدم الدبابات الإسرائيلية في أحياء مدينة غزة الجنوبية والشمالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية