عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتقدم الدبابات الإسرائيلية في أحياء مدينة غزة الجنوبية والشمالية

الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتقدم الدبابات الإسرائيلية في أحياء مدينة غزة الجنوبية والشمالية



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 721 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٤ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة منهم ٢٧ بمدينة غزة.

غزة والشمال

وارتقى ستة شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين بقصف متجدد على مخيم الشاطيء غرب غزة.

ونسف الاحتلال بالمتفجرات مبانٍ سكنية شمال حي النصر غربي مدينة غزة.

وقصف جيش الاحتلال الطوابق العلوية من مقر شركة الكهرباء بغزة.

ودفع جيش الاحتلال بمزيد من الدبابات إلى حي تل الهوا وبدات تقترب اكثر من الجهة الغربية للمدينة.

وسط القطاع.

واستشهد النازحان محمد يوسف ناصر (٢٩ عاماً)و فارس يوسف أبو جراد (٣٠ عاماً)من سكان بيت لاهيا والنازحين في دير البلح، جراء استهداف خيمة إيواء.

وارتقت شهيدتان بينهما طفلة ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد التوبة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد ١١ مواطن خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٣ مواطن و ٢١٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٥٥٠٢ شهيدًا و ١٦٧٣٧٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٩٣٩ شهيدًا و ٥٥٣٣٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية مناطق المساعدات ٧ شهداء و ٥٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٥٣٨ شهيدًا وأكثر من ١٨٥٨١ إصابة.

