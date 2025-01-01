  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. 

كما عنونت الصحف، تأكيد الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس أمام الجمعية العامة: فلسطين لنا والقدس درة قلوبنا وعاصمتنا الأبدية

- استشهاد شابين واحتجاز جثمانيهما في طمون ومستوطنون يحاولون الاستيلاء على 400 دونم في برية السواحرة

- السعودية تعلن إطلاق التحالف الدولي لتمويل السلطة الوطنية.. وتقديم 90 مليون دولار

- محللون ومسؤولون: خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة حمل رسالة تمسك بالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة

- سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريش لأراضيها

- استئناف العمل على معبر الكرامة في كلا الاتجاهين

الأيام:

-  57 شهيدًا.. قصف عنيف على مدينة غزة والدبابات تواصل تقدمها

-  الرئيس: السلام لن يتحقق ولن تكون عدالة ما لم تتحرر فلسطين

-  الاحتلال يغتال شابين في بلدة طمون ويشن سلسلة اقتحامات في محافظات عدة

- إسرائيل تشن هجومًا جويًا بـ 65 قذيفة على صنعاء

- مايكروسوفت تمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام تقنيتها في مراقبة جماعية للفلسطينيين

- تدهور خطير في حالة الدكتور الأسير حسام أبو صفية

القدس:

- دماء وأشلاء وأطفال تحت الأنقاض

- إعدام شابين واحتجاز جثمانيهما في طمون

- الرئيس: غزة جزء من فلسطين ومستعدون للعمل مع ترمب لتنفيذ خطة السلام

- السعودية تعلن تقديم 90 مليون دولار دعما للسلطة

- استئناف العمل على معبر الكرامة

- "الأونروا": يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تعلن قتل "قوة مستعربين" إسرائيلية بمدينة غزة

سلاح الجو الاسرائيلي بشن غارات عنيفة على صنعاء

الاحتلال يعترف : صاروخ للمقاومة الفلسطينية كاد يصيب مروحية إسرائيلية اليوم فوق غزة

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية مع عدد من الشركاء الهامين وتقدم 90 مليون دولار

ترامب: التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة بات قريبا وأردوغان من اسقط بشار الأسد

"واللا" العبري : : نتنياهو وزوجته "يجسدان" العلم الفلسطيني

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : انهيار سياسي مدو لإسرائيل في الأمم المتحدة أمام الفلسطينيين

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتقدم الدبابات الإسرائيلية في أحياء مدينة غزة الجنوبية والشمالية

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

IMG_1827

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية مع عدد من الشركاء الهامين وتقدم 90 مليون دولار

عبد العاطي : منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية