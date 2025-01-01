رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، تأكيد الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس أمام الجمعية العامة: فلسطين لنا والقدس درة قلوبنا وعاصمتنا الأبدية

- استشهاد شابين واحتجاز جثمانيهما في طمون ومستوطنون يحاولون الاستيلاء على 400 دونم في برية السواحرة

- السعودية تعلن إطلاق التحالف الدولي لتمويل السلطة الوطنية.. وتقديم 90 مليون دولار

- محللون ومسؤولون: خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة حمل رسالة تمسك بالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة

- سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريش لأراضيها

- استئناف العمل على معبر الكرامة في كلا الاتجاهين

الأيام:

- 57 شهيدًا.. قصف عنيف على مدينة غزة والدبابات تواصل تقدمها

- الرئيس: السلام لن يتحقق ولن تكون عدالة ما لم تتحرر فلسطين

- الاحتلال يغتال شابين في بلدة طمون ويشن سلسلة اقتحامات في محافظات عدة

- إسرائيل تشن هجومًا جويًا بـ 65 قذيفة على صنعاء

- مايكروسوفت تمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام تقنيتها في مراقبة جماعية للفلسطينيين

- تدهور خطير في حالة الدكتور الأسير حسام أبو صفية

القدس:

- دماء وأشلاء وأطفال تحت الأنقاض

- إعدام شابين واحتجاز جثمانيهما في طمون

- الرئيس: غزة جزء من فلسطين ومستعدون للعمل مع ترمب لتنفيذ خطة السلام

- السعودية تعلن تقديم 90 مليون دولار دعما للسلطة

- استئناف العمل على معبر الكرامة

- "الأونروا": يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة