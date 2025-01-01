  1. الرئيسية
شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة

الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال عددا من المخيمات في قطاع غزة الذي يتعرض لجرائم منذ حوالي عامين.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة، عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة واستهداف تجمعات المواطنين بالقرب من منطقة "نتساريم" جنوب منطقة وادي غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين، إضافة لعشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء تدمير طائرات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين على رؤوس سكانها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.

