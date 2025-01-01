  1. الرئيسية
الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو غدا السبت حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

