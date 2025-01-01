  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 مواطنا من محافظة نابلس

الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 مواطنا من محافظة نابلس



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 22 مواطنا خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيمي عسكر وبلاطة، وقريتي زواتا وكفر قليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، ومخيمات بلاطة، وعسكر القديم، والجديد، وقرى بيتا وكفر قليل جنوب نابلس، وزواتا غربا. 

وداهمت عددا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها العبث بمحتوياتها، واعتقلت منها الصحفيان محمد منى من زواتا، ونواف العامر من كفر قليل، وعبد الله منصور من كفر قليل أيضا.

كما اعتقلت من أحياء المدينة علاء حميدان من ضاحية الارز، وعامر الطنبور وعلاء حسونة من رفيديا، وحسني العامودي من شارع كشيكة، وياسر منصور من منطقة وادي التفاح، وحسن الصفدي من شارع الباشا، وبسام رحمي أبو غزالة، ورياض فارس أبو الحسن من إسكان روجيب، وعوني الشخشير من منطقة رأس العين، وعمار بريك من خلة الإيمان.

وفي مخيم عسكر القديم والجديد، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد أبو عبدو، ورائد مرشود، وأبو مهدي مرشود، وسليم عبد المجيد ذياب، وأحمد صقر، وموسى دويكات من مخيم بلاطة.

كما اعتقلت خلال اقتحامها بلدة بيتا وتفتيشها عددا من المنازل المواطنين أسيد معلا، ونضال الجاغوب، وأسيد بني شمسة.

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تعلن قتل "قوة مستعربين" إسرائيلية بمدينة غزة

سلاح الجو الاسرائيلي بشن غارات عنيفة على صنعاء

الاحتلال يعترف : صاروخ للمقاومة الفلسطينية كاد يصيب مروحية إسرائيلية اليوم فوق غزة

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية مع عدد من الشركاء الهامين وتقدم 90 مليون دولار

ترامب: التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة بات قريبا وأردوغان من اسقط بشار الأسد

"واللا" العبري : : نتنياهو وزوجته "يجسدان" العلم الفلسطيني

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : انهيار سياسي مدو لإسرائيل في الأمم المتحدة أمام الفلسطينيين

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع وتقدم الدبابات الإسرائيلية في أحياء مدينة غزة الجنوبية والشمالية

ترامب : لن اسمح بضم الضفة وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة

IMG_1827

السعودية تعلن إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية مع عدد من الشركاء الهامين وتقدم 90 مليون دولار

عبد العاطي : منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية