الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 22 مواطنا من محافظة نابلس

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 22 مواطنا خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيمي عسكر وبلاطة، وقريتي زواتا وكفر قليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن جيبات احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، ومخيمات بلاطة، وعسكر القديم، والجديد، وقرى بيتا وكفر قليل جنوب نابلس، وزواتا غربا.

وداهمت عددا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها العبث بمحتوياتها، واعتقلت منها الصحفيان محمد منى من زواتا، ونواف العامر من كفر قليل، وعبد الله منصور من كفر قليل أيضا.

كما اعتقلت من أحياء المدينة علاء حميدان من ضاحية الارز، وعامر الطنبور وعلاء حسونة من رفيديا، وحسني العامودي من شارع كشيكة، وياسر منصور من منطقة وادي التفاح، وحسن الصفدي من شارع الباشا، وبسام رحمي أبو غزالة، ورياض فارس أبو الحسن من إسكان روجيب، وعوني الشخشير من منطقة رأس العين، وعمار بريك من خلة الإيمان.

وفي مخيم عسكر القديم والجديد، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد أبو عبدو، ورائد مرشود، وأبو مهدي مرشود، وسليم عبد المجيد ذياب، وأحمد صقر، وموسى دويكات من مخيم بلاطة.

كما اعتقلت خلال اقتحامها بلدة بيتا وتفتيشها عددا من المنازل المواطنين أسيد معلا، ونضال الجاغوب، وأسيد بني شمسة.