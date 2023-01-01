  1. الرئيسية
لازاريني : حال عدم توفر تمويل عاجل للأونروا سنضطر لاتخاذ اجراءات تقشفية..

الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك/وكالات/

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الخميس، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قتلت أكثر من 370 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مرجحا أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك.

وقال لازاريني في تصريح صحفي، إن صعوبة الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي، إضافة إلى حركة النزوح الكبيرة بين شمال وجنوب القطاع، تجعل من تقدير الأعداد الدقيقة أمرا بالغ التعقيد.

وقال لازاريني ان الأونروا تعاني من عجز مالي يقدر باكثر من 200 مليون دولار وفي حال عدم الحصول عليه سنضطر لاتخاذ اجراءات تقشفية.

وأوضح أن الوكالة فقدت نحو 410 موظفين ما بين شهداء ومعتقلين خلال الحرب المستمرة على غزة.

وأكد التزام الأونروا بمواصلة رسالتها الإنسانية حتى التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ الـ11 من الشهر الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2" وأدت إلى تدمير ونسف واسع للأحياء السكنية باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، شن حرب مدمرة في غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 233 ألف فلسطيني، كما استشهد جراء التجويع 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

