استطلاع اسرائيلي : الليكود يتقدم وتراجع بينيت وآيزنكوت والمعارضة 61 مقعدا

القدس المحتلة/سما/

حافظ حزب الليكود على قوته في استطلاعات الرأي التي أُجريت الأسبوع الماضي، بحصوله على 24 مقعدًا.

وقال 56% إن إسرائيل يجب أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب. وقال 36% إنها يجب أن تستمر في عملية "جدعون شاريوتس 2" والاستيلاء على مدينة غزة. وقال 8% إنهم لا يعرفون.

اما ثاني أكبر حزب فهو حزب "بينيت 2026"، بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، والذي حصل، وفقًا للاستطلاع، على 19 مقعدًا، أي أقل بمقعدين عن الاستطلاع السابق.

حصل كلٌّ من حزب إسرائيل بيتنا، بقيادة أفيغدور ليبرمان، والحزب الديمقراطي، بقيادة يائير غولان، على 11 مقعدًا. أما حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فقد تراجع بمقعدين عن الاستطلاع السابق، ليحصل على 8 مقاعد. في ذروة شعبيته، حصل حزب آيزنكوت على 12 مقعدًا في استطلاعات الرأي.

حافظ حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، على قوته بتسعة مقاعد. أما حزب يش عتيد، بقيادة يائير لابيد، فقد تراجع عدد مقاعده إلى ثمانية. وحصل حزب يهدوت هتوراة، بقيادة إسحاق غولدنوبف، على سبعة مقاعد.

الأحزاب التي حافظت على قوتها من الاستطلاع السابق: الحزبان العربيان "حداش-تاعل" و"الموحدة" (بزعامة منصور عباس) كل منهما بـ 5 مقاعد، كما حصل حزب "عوتسما يهوديت" على 5 مقاعد، والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش تجتاز العتبة بـ 4 مقاعد.

وفقًا لبيانات الاستطلاع، تحصل كتلة نتنياهو على 49 مقعدًا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد، والمعارضة لرئيس الوزراء على 57 مقعدًا دون الأحزاب العربية. إذا ضمّت كتلة معارضي نتنياهو حزب الاحتياط إليها، فستحصل على 61 مقعدًا.

في هذه الحالة، لا يوجد تغيير في وضع الكتل مقارنةً بالأسبوع الماضي. بمعنى آخر، انضمام يوعز هندل لا يعني انتزاع مقاعد من كتلة نتنياهو.

بين المرشحين لرئاسة الوزراء، يتصدر نتنياهو قائمة المرشحين بنسبة تأييد تبلغ 40%، بينما يحصل زعيم المعارضة يائير لابيد على 22%، ويعتقد ثلث الجمهور (32%) أن أيًا منهما غير مناسب للمنصب.