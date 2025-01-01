  1. الرئيسية
منظمة حقوقية اسرائيلية : الدكتور المحتجز حسام أبو صفية يتعرض للعنف

الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل ان الدكتور حسام أبو صفية المحتجز دون إجراءات قضائية يتعرض للعنف وفقد كثيرا من وزنه.

واضافوا في بيان لهم" قضية الدكتور أبو صفية مثال صارخ على الانتهاكات المنهجية بحق الطواقم الطبية بغزة".

واكد البيان ان الأسير الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، يتعرض للعنف ويعاني من تدهور خطير في حالته الصحية، وفقد 25 كغم من وزنه ويعاني من الجرب، دون تلقي أي علاج طبي، ودون إجراء تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات قضائية.

وجاء في البيان ان قضية الدكتور أبو صفية تعدّ مثالًا صارخًا على الانتهاكات المنهجية بحق الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة، وهي جريمة أخلاقية وقانونية.

-وطالب الاطباء بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية وجميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين، وندعو المجتمع الدولي للتدخل فورًا لوقف هذه الانتهاكات

