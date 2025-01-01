  1. الرئيسية
الشاباك يعتقل اسرائيليا جنّدته ايران لاغتيال بن غفير ورئيس الأركان السابق هاليفي..

الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعتقل اسرائيليا جنّدته ايران لاغتيال بن غفير ورئيس الأركان السابق هاليفي..



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بايعاز من جهاز الشاباك، اليوم (الخميس) الإسرائيلي يعقوب بيرل 49 عامًا، وهو إسرائيلي-أمريكي، للاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بنشاط استخباراتي لصالح إيران وفقا للإعلام الاسرائيلي.

وقال موقع i24 ان الاسرائيلي المشتبه فيه أقام في السنوات الأخيرة في المغرب، وصل إلى إسرائيل في يوليوتموز 2025 لتنفيذ مهام جمع معلومات بتوجيه من جهات المخابرات الإيرانية.

وفقًا للتحقيق كما كشفه الموقع الإسرائيلي "حاول بيرل في السابق تجنيد جهات في إسرائيل وخارجها لصالح الإيرانيين، ولكن بعد فشل محاولاته، وصل بنفسه إلى إسرائيل. خلال إقامته في البلاد نقل معلومات عن شخصيات عامة، بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوّر شوارع وأماكن مختلفة. مقابل نشاطه تلقى أموالًا بوسائل رقمية مشفّرة".

واكد التقرير" ان المتهم الإسرائيلي خدم جهات الاستخبارات الإيرانية بدافع أيديولوجي ومعارضة للصهيونية. من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة المقبلة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب".

